Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, 2 araç hasar gördü

Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu, 2 araçta hasar oluştu.

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.

Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.