Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, 2 araç hasar gördü
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara yol açtı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.
Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık