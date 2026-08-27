Uşak'ta 15 Yıl Ceza Alan Dolandırıcı Yakalandı

Uşak'ta hakkında 15 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın, Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'taki bir adreste saklandığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA