Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

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Uşak'ta hayırsever iki kardeş tarafından yaptırılan Fevzi Dülgeroğlu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, merkezi yaptıran Ummuhan Gülperi Dülger ve ağabeyi Erdal Dülgeroğlu'na teşekkür etti.

Uşak'ın hayırseverlik kültürüne sahip bir kent olduğunu belirten Kartal, geçmişten bu yana hayırseverlerin katkılarıyla birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kente değer katan eserler kazandırmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Kartal, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise insanlara faydalı olmanın ve kalıcı eserler bırakmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, kentte hayırseverlerin hizmet için yarıştığını kaydetti.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Tarık Acar'ın da konuştuğu törende, Vali Kartal tarafından Ummuhan Gülperi Dülger ve ağabeyi Erdal Dülgeroğlu'na plaket verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, aile sağlığı merkezini gezdi.

Kaynak: AA