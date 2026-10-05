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Uşak'ta düğün salonu önünde bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişinin hayati tehlikesi var

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Uşak'ın Ovademirler Mahallesi'nde düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürerken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Ovademirler Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Afganistan uyruklu R.H. (53) yaralandı.

R.H, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tedavi altına alınan R.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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