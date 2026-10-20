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Uşak'ta domates yüklü tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

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Uşak'ta domates yüklü tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
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Uşak-İzmir kara yolunda domates yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi; tır sürücüsü hayatını kaybetti. Yola saçılan domatesler nedeniyle kayarak tırın dorsesi ile bariyerler arasında sıkışan yolcu otobüsü çekildi, kara yolu tek şeritten açıldı.

Uşak'ta devrilen domates yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen Halil Altundağ (53) yönetimindeki 13 DA 106 plakalı tır, Yenişehir rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Bunun üzerine dorsedeki domatesler yola saçıldı.

O sırada aynı istikamette seyreden N.A. (41) idaresindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, yola dökülen domateslerden dolayı kayarak devrilen tırın dorsesi ile bariyerlerin arasında sıkıştı.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede tırda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolcu otobüsünün ekiplerce çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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