Uşak'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli öğrencilerin gösterileri yapıldı.

Uşak'ın Banaz içesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kültürpark Alanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Kaymakamı Cuma Emeç, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yapması ve şiirlerin okumasıyla tören sona erdi.

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

