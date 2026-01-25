Haberler

Uşak'ta cipin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta Bozkuş köyü yakınlarında bir cip, yol kenarında yürüyen 66 yaşındaki Birol Ertuğrul'a çarptı. Ağır yaralanan Ertuğrul, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili cip sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta cipin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.

İ.Ç. (22) yönetimindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarında kara yolunun kenarından yürüyen Birol Ertuğrul'a (66) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ertuğrul, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertuğrul, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu

Şehrin göbeğinde vahşet! Konteynere bakanlar dondu kaldı
Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor

Semih Kılıçsoy İtalya'da alev alev yanıyor