Uşak'ta cipin çarptığı yaya öldü
Uşak'ta Bozkuş köyü yakınlarında bir cip, yol kenarında yürüyen 66 yaşındaki Birol Ertuğrul'a çarptı. Ağır yaralanan Ertuğrul, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili cip sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ta cipin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
İ.Ç. (22) yönetimindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarında kara yolunun kenarından yürüyen Birol Ertuğrul'a (66) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ertuğrul, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertuğrul, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel