Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı

Uşak'ta Cinayet Şüphelisi Konya'da Yakalandı

Uşak'ta Cinayet Şüphelisi Konya'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı A.Ç, Konya'da yapılan operasyonla yakalandı. Olay sonrası A.Ç'nin sağlık kontrolü yapılarak, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

Uşak'ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uşak'taki cinayet olayının şüphelisi A.Ç'nin (37) Konya'da saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı A.Ç'yi Konya-Karaman kara yolu yakınındaki bir adreste gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.

Olayın geçmişi

Uşak'ta iki gün önce, başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen bir kişinin cesedi yol kenarında bulunup Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında söz konusu maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
img

Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
img

Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Kara Kartal Rize'de de kayıp
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Okullar ne zaman kapanacak? 2. ara tatil ne zaman 2025? Valencia Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak? Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik? Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.