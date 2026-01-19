Haberler

Uşak'ta evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi öldü

Uşak'ta evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 87 yaşındaki Muhittin Eryılmaz hayatını kaybederken, 93 yaşındaki ablası M.Ö. hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, 93 yaşındaki ablası ise hastanede tedavi altına alındı.

İnay köyünde Muhittin Eryılmaz (87) ile ablası M.Ö.'nün (93) birlikte yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evden çıkmayı başaran ve vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan M.Ö, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz'ın ise yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

M.Ö, Ulubey Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş