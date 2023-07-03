Uşak'ta çıkan yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın, Ali Uğur'a ait müstakil evi kullanılmaz hale getirdi. Yangında yaralı veya ölü olmaması tek teselli kaynağı oldu. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Çıkan yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

UŞAK - Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirirken yangında yaralı ve ölü olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy'de henüz bilinmeyen bir sebepten Ali Uğur'a ait bir müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken yangından kaynaklı ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.