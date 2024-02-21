Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde bir apartmanın önünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. 68 yaşındaki Bülent Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu

UŞAK - Uşak'ta 68 yaşındaki adam oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Bülent Keser'in oturduğu apartmanın önünde hareketsiz olarak yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yapmış olduğu ilk incelemede Bülent Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, Keser'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan Keser, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bülent Keser Uşak Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada siyah at görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah at sevmek, rüyada siyah at binmek ne ifade etmektedir? Ronaldinho neden hapse girdi, nerede hapis yattı, suçu neydi? Sağlık Bakanlığı 27 hemşire-ebe alımı ne zaman, şartları ne? 21 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 21 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 21 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Ronaldinho kimdir? Ronaldinho nereli, hangi takımlarda oynadı? 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title