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Uşak'ta 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı

Güncel Haberler

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldürdükten sonra kendisine zarar veren genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.

Uşak'ta bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMİŞ

Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Güncel Haberler

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