Uşak'ta 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı
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Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldürdükten sonra kendisine zarar veren genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.
EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMİŞ
Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel