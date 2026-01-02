Haberler

Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Uşak'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, 837 bin bandrolsüz makaron ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İlgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 18 bin 760'ı tütünle doldurulmuş 837 bin bandrolsüz makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
