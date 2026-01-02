Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 18 bin 760'ı tütünle doldurulmuş 837 bin bandrolsüz makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.