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Uşak'ta Arefe Günü Şehitler Mezarı Başında Anıldı

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Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet, arefe günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti. Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı.

Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı

UŞAK - Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet, arefe günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Ergün ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

Kurban Bayramı Turan Ergün Uşak Güncel Haberler

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