Uşak'ta Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Uşak'ın Banaz ilçesinde anızdan başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Banaz köyü yakınlarında bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 iş makinesi ile Uşak ve Banaz belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Banaz Kaymakamı Cuma Emeç de yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ergün Yılmaz'dan yangına ilişkin bilgi aldı.
Öte yandan yanan alanlar havadan dron ile görüntülendi.