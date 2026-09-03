Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 15-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 718 yeşil reçeteye tabi hap, 27 bin 573 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 54 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 500 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA