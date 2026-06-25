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Uşak'ta 30 ton tarihi geçmiş çikolata ve konserve imha edildi

Uşak'ta 30 ton tarihi geçmiş çikolata ve konserve imha edildi
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Uşak'ta bir gıda deposuna düzenlenen denetimde, toplam 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile konserve ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, ürünler imha edilmek üzere teslim alındı. Olayla ilgili olarak Ö.Ö (53) ve K.Ö (47) hakkında 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

UŞAK'ta bir gıda deposuna yapılan denetimde ele geçirilen 30 ton tarihi geçmiş çikolata ve konserve ürünü imha edildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin tespiti ve piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla bir gıda deposunda arama yapıldı. Aramalarda toplam; 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata, 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş ürünler gerekli imha işlemleri için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında yakalanan Ö.Ö (53) ve K.Ö (47) hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti' suçundan adli başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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