Uşak'ta toplu sünnet töreni yapıldı
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Uşak'ta 25 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirdi. Program kapsamında Ulu Cami'de dua edildi, çocuklara kına yakıldı ve mehter takımı eşliğinde valiliğe yürüyüş yapıldı. Vali Serdar Kartal çocuklara hediyeler verdi.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Uşak'ta 25 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.
Program kapsamında, Ulu Cami'de dua edildi, çocukların ellerine kına yakıldı.
Daha sonra çocuklar ve aileleri mehter takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden Uşak Valiliği'ne yürüdü.
Uşak Valisi Serdar Kartal, burada çocuklar ve ailelerini karşılayıp, çeşitli hediyeler verdi.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı 4 ilde toplamda 100 çocuğumuzun sünnet merasimleri yapılmış olacak. Yüzyıllar öncesindeki ecdadımızın emanet etmiş olduğu vakıf hayır şartını yerine getirmiş olacağız." dedi.