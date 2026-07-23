Uşak'ta yayalara çarpıp site bahçesine devrilen sürücü tutuklandı
Uşak’ta otomobiliyle iki yayaya çarptıktan sonra site bahçesine devrilen sürücü Özgür K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kazada yaralanan Mustafa Emin Y. ve Yiğit H.'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
Uşak'ta otomobiliyle 2 yayaya çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün yaşanan kazada yaralanan sürücü Özgür K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaza
Özgür K. yönetimindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, dün Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. (20) ve Yiğit H'ye (21) çarpmış, kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durmuştu.
Kazada Mustafa Emin Y. ve Yiğit H. yaralanmıştı.