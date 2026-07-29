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Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu çerçevede Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplardan 385 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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