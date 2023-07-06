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Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

İlçede akşam başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu su birikintileri oluştu. Büyükoturak köyünde sağanakla derenin taşması sonucu bir evi su basarken, bazı evlerin bahçelerinde ve tarlalarda su birikintileri meydana geldi. Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu noktalara müdahale etti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu su birikintileri oluştu.

Büyükoturak köyünde sağanakla derenin taşması sonucu bir evi su basarken, bazı evlerin bahçelerinde ve tarlalarda su birikintileri meydana geldi.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu noktalara müdahale etti.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

Uşak Valiliği Büyükoturak Banaz Uşak Güncel Haberler

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