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Uşak Dikilitaş'ta evin çatısındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü

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Uşak Dikilitaş'ta evin çatısındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü Haber Videosunu İzle
Uşak Dikilitaş'ta evin çatısındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü
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Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta tek katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu; olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta H.U'nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede çatıyı saran yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın çatıda hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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