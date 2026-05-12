Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde yoklama için İstanbul Adliyesi'nde ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da ek ifade vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Şüpheli Gözaçan'ın isminin, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde geçtiği öğrenildi.
Özkan Yalım ek ifade veriyor
Öte yandan Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Yalım'ın buradaki ifade işlemleri sürüyor.