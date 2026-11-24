Urumqi'de 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu 26 kenti buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Urumqi'de düzenlenen 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu, Çin'den ve dünyanın dört bir yanından 26 kenti temsilen 200'ü aşkın konuğu pazartesi günü bir araya getirdi. Organizasyon, farklı kentlerin temsilcilerini Urumqi'de buluşturdu.
URUMQİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu etkinliği düzenlendi.
Çin'den ve dünyanın dört bir yanından 26 kenti temsilen 200'ü aşkın konuk pazartesi günkü organizasyonda bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua