Haberler

Uruguay Devlet Başkanı 1-7 Şubat'ta Çin'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 1-7 Şubat tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ziyaret 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı