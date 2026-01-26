Uruguay Devlet Başkanı 1-7 Şubat'ta Çin'i Ziyaret Edecek
Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 1-7 Şubat tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ziyaret 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel