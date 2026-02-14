Von der Leyen, Rubio'nun "Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz" açıklamasından memnun Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Avrupa ile derin bağlara sahip ilişkileri yenileme çağrısı yaptığı konuşmasını güven verici bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumda açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda transatlantik ilişkilere değindiği konuşmasına işaret eden von der Leyen, "Dışişleri Bakanı'nın konuşması beni çok rahatlattı. Onu tanıyoruz. İyi bir dost, güçlü bir müttefik, gerçekten de öyle ve onu dinlemek, benim için çok güven vericiydi. Yönetimde bazı kişilerin bu konularda daha sert bir üsluba sahip olduğunu biliyoruz ancak Dışişleri Bakanı çok netti." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Rubio'nun konuşmasında değindiği güçlü Avrupa'nın kendilerinin de hedefi olduğunun altını çizerek, "Bağımsız bir Avrupa olmalıyız, birilerine yaslanan bir Avrupa değil dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte dışarıdaki zorluklarla yüzleşen, dolayısıyla güçlü bir Avrupa olmalıyız. Bu konuda Dışişleri Bakanı ile tamamen aynı fikirdeyim." değerlendirmesini yaptı.

İlgili konuşmasında Rubio, ABD ve Avrupa'nın derin bağlarla birbirine bağlı olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar, sadece ekonomik ve askeri değil manevi ve kültürel olarak da bağlı olduğumuz Avrupa'ya derin kaygımızdan kaynaklanıyor. Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz. Avrupa'nın hayatta kalması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rutte'ye cevap

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos'ta iki hafta önce yaptığı açıklamada, ABD'siz Avrupa savunmasının "hayal" olduğu yönündeki sözlerine de değinen von der Leyen, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri'nin 'Hayal kurmaya devam edin.' sözüne de değinmek istiyorum. Hayır, sevgili dostum, sadece statüko devam etmiyor veya bölünme ve yıkım olmuyor. Arada birçok şey var ve statüko, ne bizim için ne de ABD için tatmin edici değil. Dolayısıyla arada çok daha fazla şey var ve bağımsız bir Avrupa, sürekli başkasına dayanmadan gücümüzü geliştirmek ve sonra güçlü bir şekilde ilerleyerek dünyanın bize sunduğu zorluklarla yüzleşmek anlamına geliyor. Sevgili dostum Mark'a söylemek istediğim bu."