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Urla'daki Silahlı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanı önünde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve F.S. (21) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında 31 Mart'ta, Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35) ile mekanın işletmecileri ve çalışanları arasında alkol sunumu yapılmaması nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda amca, yeğeni ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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