Urla'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri, 4 uçak, 7 helikopter, 34 arazöz ile yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel