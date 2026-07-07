Urla'da Firari Hükümlü Uyuşturucu İmalathanesinde Yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinde, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyonda hakkında 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlenen firari hükümlü Ş.G.Ş. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G.Ş. tutuklandı.

İzmir il Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurtdışına kaçmaya hazırlandığı belirlenen Ş.G.Ş.'nin Kadıovacık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Firari hükümlü Ş.G.Ş., sahte kimlikle yakalanırken, evin uyuşturucu imalathanesine çevrildiği tespit edildi. Evdeki aramada 2 kilogram kubar esrar ile iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun işlenmesine yönelik malzemeler ele geçirildi. Ş.G.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı