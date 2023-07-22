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Urla'da bıçaklı kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi tutuklandı

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İzmir'in Urla ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Emre Heybet hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı ve tutuklandı.

2 TUTUKLAMA

İzmir'in Urla ilçesinde, parkta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Emre Heybet (17) hayatını kaybettiği olayla ilgili polis, kavgaya karıştığı belirlenen yaşı küçük 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen E.K. ve F.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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