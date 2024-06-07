Ürgüp'te Sağanak Yağış Sonucu Konutlar Su Bastı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı konutların zemin ve bodrum katlarını su basmasına neden oldu. Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek su ve çamur temizliği yapıldı. Ayrıca, Kaymaklı ve Mazı köylerinde de sel suları nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak nedeniyle bazı konutları su bastı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Cumhuriyet Mahallesi Necdet Güner Caddesi'nde bazı binaların zemin ve bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu.
Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle konutlarda su ve çamur temizliği yapıldı.
Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı ve Mazı köylerinde de bazı ekili arazilerde sel suları nedeniyle hasar oluştu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, hafta sonu aralıklarla etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.