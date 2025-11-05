Ürgüp'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Aksalur Mahallesi'ndeki bir evde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.G, A.T. ve S.D.B'yi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan evde, 8 kazı aleti, 2 hilti, 7 farklı ebatta hilti ucu, 4 merdiven, 21 aydınlatma malzemesi ve 3 baret ile kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.