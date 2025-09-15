Ürgüp'te 8 Bin 307 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin 307 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mustafapaşa köyündeki bir adreste kaçak alkol bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 bin 307 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş.E, hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel