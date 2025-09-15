Haberler

Ürgüp'te 8 Bin 307 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin 307 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 bin 307 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mustafapaşa köyündeki bir adreste kaçak alkol bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 bin 307 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş.E, hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.