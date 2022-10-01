Üretim tamamlandı, göçerler yaylalardan indi

Yüksek rakımlı yaylalarda İlkbahar ve yaz dönemini geçiren göçerler, havaların soğumasıyla ovalara indi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaylalarda üretim yapan göçerlerin 6 aylık yayla serüvenleri tamamlandı.

Zengin florası ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'nda, ilkbahar ve yaz aylarında yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla kışlaklarına döndü.

6 aylık yaz dönemini Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylaları ile çevre illerin yaylalarında geçiren göçerler, çok verimli bir sezon geçirdiklerini ifade ettiler. Yaylalarda, üretilen sütün bir kısmıyla dondurma sektörü desteklenirken, bir kısmıyla da keçi peynirleri üretildi. Yayladan sahile inen üreticiler koyunlarını kırparak, şimdi de yününden faydalanıyorlar. İl genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvanın 500 bini ile yaylalarda üretim yapıldı.