Suriye ve Ürdün, adli iş birliğinin güçlendirilmesi ve suçlarla mücadele konularını görüştü

Güncelleme:
Ürdün Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni ve Suriyeli mevkidaşı Mazhar el-Veys, hukuki ve adli iş birliğini güçlendirmek amacıyla Amman'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki koordinasyonun arttırılmasının, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yanı sıra Suriye'nin istikrarının sağlanmasında önemli olduğu vurgulandı.

Ürdün resmi ajansı PETRA ile Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberlere göre, Suriyeli Bakan Veys, ülkeye gerçekleştirdiği üç günlük resmi ziyaret kapsamında Ürdünlü mevkidaşı Telhuni'yle başkent Amman'da bir araya geldi.

Telhuni, ülkesinin Suriye'deki istikrarın güçlendirilmesi ve kurumların yeniden inşası için sarf edilen çabalara tam destek verdiğini vurguladı.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının bölgenin tamamındaki güvenlik ve istikrar için olumlu yansımaları olacağına işaret eden Telhuni, ülkesinin tüm imkan ve tecrübelerini Suriyeli kardeşlerinin hizmetine sunduğunu; ortak kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiğini ifade etti.

Telhuni, ülkesinin dijitalleşme ve yargı süreçlerinin otomasyonu alanlarındaki tecrübesinin paylaşılmasının önemine işaret etti.

Suriyeli Bakan Veys ise ülkesinin iki ülkenin maslahatına hizmet edecek şekilde aralarındaki koordinasyon düzeyini yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.

Uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktaran Veys, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için adli ve hukuki koordinasyonun temel bir dayanak oluşturduğuna dikkati çekti.

Görüşmede taraflar, bu ziyaretin "Suriye- Ürdün ilişkilerinde uyuşturucu felaketinin kökten kazınması ve Suriye topraklarının uyuşturucu kaçakçılığı, dağıtımı için bir geçiş güzergahı ya da sığınak haline gelmemesi amacıyla koordinasyonun arttığı" bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Adalet Bakanı Veys'in bulunduğu Suriye heyetinin Ürdün'deki resmi temasları kapsamında ülkenin adalet sistemindeki uygulamaları incelemesi için yargı alanındaki yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
