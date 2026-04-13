Ürdün ve Katar dışişleri bakanları, İran-ABD müzakerelerinin ardından "gerilimi azaltmayı" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan'da sonuçsuz kalan İran-ABD görüşmelerinin ardından bölgedeki gerilimin azaltılması için iletişim kurdu. Bakanlar, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etme yollarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerinin ardından "gerilimin azaltılması" konusunu görüştüğü belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi ve Al Sani arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Pakistan'ın ev sahipliğinde yapılan İran-ABD müzakerelerinin ardından "bölgede huzurun sağlanması" konusunun ele alındığı aktarıldı.

Bakanların görüşmede bölgede "gerilimi azaltılmasının" yanı sıra "güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etme yolları hakkında" görüştüğü ifade edildi.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Laith Al
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

