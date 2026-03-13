Ürdün Kralı ile BAE Devlet Başkanı, bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle tırmanan bölgesel gerilimin düşürülmesi için çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre iki lider, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki tehlikeli tırmanışın yansımalarını ele aldı.

Kral Abdullah görüşmede, görev başında hayatını kaybeden iki BAE silahlı kuvvetleri mensubu için taziyelerini iletti. İran saldırılarının BAE ile bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik ihlal oluşturduğunu belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün BAE ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada, iki liderin anlaşmazlıkların çözümünde diplomatik kanallar ve diyaloğun esas alınması gerektiğini belirterek, bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

Kral Abdullah ayrıca mevcut gelişmelerin, Mescid-i Aksa'ya ibadet için ulaşmak isteyenlerin özgürlüğünü kısıtlamak veya Batı Şeria ile Gazze'de yeni bir fiili durum dayatmak için gerekçe olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.