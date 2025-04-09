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Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları'ndan Gazze için Ateşkes Çağrısı

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Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen iki bakan, ülkeleri arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme yollarını da masaya yatırdı.

Açıklamada, tarafların, iki ülkenin ortak çıkarlarını destekleyecek ve kalkınma vizyonlarını ileriye taşıyacak şekilde, iş birliğini tüm alanlarda artırma konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtildi.

Görüşmede, ayrıca bölgedeki gelişmeler, istikrarın sağlanması ve mevcut krizlerin çözülerek yayılmasının önlenmesi konuları ele alındı.

Ürdün ve BAE dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiğine işaret ederken, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan esir takası anlaşmasının uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Bakanlar ayrıca, insani yardımların Gazze'nin tamamına yeterli ve acil bir şekilde ulaştırılması için iş birliğini artırma yollarını değerlendirdi.

Son olarak, iki ülke arasında mevcut tüm bölgesel ve küresel zorluklara karşı istikrarlı danışma ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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