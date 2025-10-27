Ürdün ve ABD, Gazze'deki Ateşkesin Korunmasını Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Dış Yardım, İnsani İşler ve Dini Özgürlüklerden Sorumlu Jeremy Lewin ile Gazze'deki ateşkesi korumanın yollarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi başkent Amman'ı ziyaret eden ABD'li yetkili Lewin ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Safedi ve Lewin, Gazze'de ateşkesi koruma ve insani yardımların yeterli miktarda Gazze Şeridi'ne derhal ulaştırmaya ilişkin çabaları da görüştü." denildi.

Safedi'nin, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın sarf ettiği çabaları takdir ettiklerine işaret edilen açıklamada, Safedi'nin ayrıca ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına karşı sergilediği tutumu da takdir ettikleri ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.