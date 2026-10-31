Ürdün ordusu, Suriye'den sızma girişimine ilişkin 14 kişiye dair açıklamayı kaldırdı

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Ürdün ordusu, "Suriye topraklarından ülke topraklarına sızmaya çalışan 14 silahlı kişinin girişiminin engellendiği" yönündeki açıklamasını yayından kaldırdı.

Ürdün ordusu internet sitesinde sorumlu bir askeri yetkiliye dayandırılarak "dün akşam Suriye topraklarından ülke topraklarına sızmaya çalışan 14 silahlı kişinin girişiminin engellendiği; silahlı grubun sınır muhafız güçleriyle çatışmada çok sayıda kayıp verdiği ve diğerlerinin ise Suriye topraklarına doğru kaçtığı" yönünde açıklama yaptı.

Kısa bir süre sonra Ürdün ordusu söz konusu açıklamayı sitesinden kaldırdı.

Suriye tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den yapıldığını açıkladığı uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA