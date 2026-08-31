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Ürdün Hava Savunması 8 Füze Engelledi

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Ürdün ordusu, hava sahasını ihlal eden 8 füzeyi hava savunma sistemleriyle imha etti. Füzelerin kaynağı açıklanmazken, İran'ın ABD üslerine saldırı iddiasına karşılık Ürdün, egemenliğini korumak için önlemler aldı.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 8 füzeyi engellediğini bildirdi.

Silahlı kuvvetlerin saldırılara müdahale ettiğini belirten sözcü, füzelerin vatandaşlar veya mülkler için herhangi bir tehdit oluşturmadan imha edildiğini ifade etti.

Önleme operasyonlarının "angajman kurallarına" uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden sözcü, müdahalenin ülke hava sahasını koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını kaydetti.

Sözcü, füzelerin kaynağına ilişkin bir bilgi vermezken, Ürdün ordusunun tüm birimleriyle görevini sürdürdüğünü, "ülkeyi, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kısa bir süre önce, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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