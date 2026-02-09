Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Lübnanlı mevkidaşına 14 kişinin öldüğü bina faciası için taziyelerini iletti

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Trablusşam'daki bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini belirtti. Safedi, Ürdün'ün Lüban halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin kendisini telefonla arayarak, Trablusşam kentinde yaşanan bina faciasında hayatını kaybedenler için Ürdün'ün taziyelerini ilettiğini bildirdi.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ürdünlü mevkidaşı Safedi'nin kendisini telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini belirtti.

Recci, Safedi'nin görüşmede, Ürdün'ün faciada hayatını kaybedenler için Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladığını ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Ürdün'e teşekkür eden Recci, bu yaklaşımın iki ülke ve halkları arasındaki köklü ilişkilerin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 8 Şubat'ta eski bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
