Kral Abdullah'dan Erdoğan'a Nişan

Ürdün Kraliyet Divanı, Kral 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke arasındaki derin tarihi bağları ve ilişkileri güçlendirme çabalarının takdir edilmesi amacıyla "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nı takdim ettiğini bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanının Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nın takdim edilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Tevcih töreninden fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "Majesteleri Kral 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, iki ülke arasındaki derin tarihi bağları ve seçkin ilişkileri güçlendirme çabalarının takdir edilmesi amacıyla Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı takdim etti." ifadelerine yer verildi.

Resmi ziyaret kapsamında İstanbul'a gelen Kral 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılanmıştı.

Kral Abdullah, yapılan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nı takdim etmişti.

