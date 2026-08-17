Ürdün Kralı ve Şili Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna'nın Çin'e resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Sözcünün pazartesi günkü açıklamasına göre, Ürdün Kralı II. Abdullah, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 18-24 Ağustos tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Şili Dışişleri Bakanı Mackenna'nın ziyareti ise Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 18-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua