Haberler

Kral Abdullah'tan Filistin Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesi halinde bölgede şiddetin yoğunluğunun ve kapsamının artacağı uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesi halinde bölgede şiddetin yoğunluğunun ve kapsamının artacağı uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Ürdün ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027'de 50. yılının dolacak olması dolayısıyla Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya konuştu.

Filistin sorununun "bölgedeki temel mesele olmaya devam edeceğini ve son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu gerçeği doğruladığını" belirten Kral Abdullah, sorunun ele alınmaması halinde, bölgede şiddetin yoğunluğunun ve kapsamının artacağı" uyarısında bulundu.

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkının "İsrail saldırıları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, topraklara el konulması ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik kışkırtmalar" gibi benzeri görülmemiş durumlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kral Abdullah, uluslararası hukuka ve BM kararlarına saygı gösterilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Amman yönetiminin bölgede sükuneti sağlamaya odaklandığını belirten Kral Abdullah, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayacak adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini yineledi.

İki devletli çözüme ulaşılması konusunda Çin ile işbirliği içinde olmayı arzuladıklarını dile getiren Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı da Pekin yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Soruşturma derinleşiyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Soruşturma büyüyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Christopher Nkunku bombası

Nkunku adım adım Süper Lig'e

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...

Bütün ülke Arda'yı konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...
İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor

İsrail saldırdığına pişman oldu! ABD ilk kez böyle tepki verdi
KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı

Anne babalar şokta! KKTC'deki bebek skandalı büyüyor, sayı katlandı
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi