Ürdün Kralı: Bölgesel İstikrar, Bağımsız Bir Filistin Devletine Bağlı

Güncelleme:
AMMAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, bölgesel istikrarın Filistinlilerin haklarının güvence altına alınmasına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral II. Abdullah salı günü başkent Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de sahadaki durumu tek taraflı olarak değiştirmeye yönelik girişimleri amaçlayan İsrail uygulamalarını reddettiklerini yineleyen Kral II. Abdullah, bu girişimlere karşı uluslararası destek oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

Batı Şeria'da artan tek taraflı eylemleri de ele alan iki lider, yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve Filistin topraklarında İsrail egemenliğini artırmaya yönelik adımların durdurulması için uluslararası düzeyde daha güçlü çaba çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün Filistinlilerin haklarına verdiği destek ile uluslararası kamuoyu oluşturma yönündeki diplomatik çabalarını takdir etti.

Ürdün ile Filistin arasındaki yakın bağlara vurgu yapan iki lider, ortak çıkarlar ve Arap ülkelerinin genel endişeleri konusunda koordinasyon ve istişareyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
