Ürdün Kralı ve Trump'tan bölgesel gerilimi düşürme vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede bölgesel gerilimi düşürmenin yollarını ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alan Kral Abdullah ile Trump, "Bölgesel istikrarın yeniden sağlanması için kapsamlı bir sükunetin gerektiğini" teyit ettiler.

Kral Abdullah, Trum ile görüşmesinde "bölgedeki gerilimin düşürülmesinde ABD'nin üstlendiği rolü" takdir etti.

Ürdün Kralı ayrıca, 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimini kınadı.