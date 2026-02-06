Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Yarın Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini, İstanbul'daki görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağını açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesini kullandı.