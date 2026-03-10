Haberler

Ürdün Kralı, bölgedeki çatışmanın Filistin'de yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılabileceği uyarısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de devam eden çatışmaların yeni gerçeklikler yaratma potansiyeline karşı uyarıda bulundu. Kral, diplomasinin ve diyalogun önemine vurgu yaparak, bölgedeki gerilimlerin azalması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede devam eden çatışmanın işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamalarda, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Ürdün Kralı ile Almanya Cumhurbaşkanı, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldı.

Kral Abdullah, "devletlerin egemenliğine saygı göstermenin ve krizleri çözmek için diyalog ve diplomasiye başvurmanın gerekliliğini" vurguladı.

"Ürdün, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir." ifadesini kullanan Kral Abdullah, "bölgede devam eden çatışmanın, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılabileceği" uyarısı yaptı."

Kral Abdullah, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile "bölgede gerginliğin tırmanmasının ve İran'ın Ürdün ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının sonuçlarını" görüştü.

Ürdün Kralı, "diyalog ve diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimi azaltma çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, "mevcut gelişmelerin, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya erişim özgürlüğünü ihlal etmek ve Batı Şeria ile Gazze'deki statükoyu değiştirmek için bahane olarak kullanılmasına" karşı uyardı.

Gambiya Cumhurbaşkanı ise, "İtidal, uluslararası hukuka saygı ve Orta Doğu'daki sivillerin korunmasının gerekliliğine" işaret etti.

Kaynak: AA / Laith Al
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti