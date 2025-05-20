Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere ile Savunma İşbirliğini Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere ile Savunma İşbirliğini Görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Savunma Bakanlığı danışmanı Edward Ahlgren ile savunma ve terörle mücadele konularında işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Savunma Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Danışmanı Edward Ahlgren ile iki ülke arasında savunma ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Ahlgren'i başkent Amman'da kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, "Ürdün ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma ile terörle mücadele alanlarında işbirliğini geliştirme yollarının" ele alındığı aktarıldı.

Tarafların bölgedeki son gelişmeleri de görüştüğü kaydedilen açıklamada, bu konulara dair ayrıntıya yer verilmedi.

İngiliz yetkilinin Ürdün'e ne zaman geldiği ya da ziyaretinin süresi hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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